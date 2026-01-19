Ричмонд
Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, начав денонсацию базовых договоров, на которых держится ее членство в организации. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой в эфире государственного «Радио Молдова».

Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений.

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения», — сказал вице-премьер.