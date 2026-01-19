Молдавия начала процедуру выхода из СНГ

Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений.
Молдавия официально запустила процедуру выхода из Содружества Независимых Государств, начав денонсацию базовых договоров, на которых держится ее членство в организации. Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел республики Михай Попшой в эфире государственного «Радио Молдова».
«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения», — сказал вице-премьер.