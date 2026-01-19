Bloomberg: Трамп планирует подписать устав Совета мира в Давосе 22 января

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Совета мира по сектору Газа, который, по плану Вашингтона, должен будет координировать восстановление региона. Трамп подчеркнул исключительный статус этой новой структуры, назвав её «величайшей» и наиболее престижной среди международных организаций подобного типа. Впоследствии был обнародован состав данного Совета.