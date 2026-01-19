Bloomberg: Трамп планирует подписать устав Совета мира в Давосе 22 января

Трамп планирует утвердить устав нового органа 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе и пригласить страны подписать документ. Согласно проекту, он станет первым председателем совета и будет лично решать вопрос о включении новых членов.
Для получения статуса постоянного участника от государств потребуется внести взнос не менее одного миллиарда долларов в течение первого года.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Совета мира по сектору Газа, который, по плану Вашингтона, должен будет координировать восстановление региона. Трамп подчеркнул исключительный статус этой новой структуры, назвав её «величайшей» и наиболее престижной среди международных организаций подобного типа. Впоследствии был обнародован состав данного Совета.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.