Премьер Словении получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается.