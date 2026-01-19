Ричмонд
Премьер Словении получил от Трампа приглашение войти в «Совет мира» по Газе

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Роберт Голоб получил от американского лидера Дональда Трампа приглашение войти в «Совет мира» для управления сектором Газа.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Голоб получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к так называемому Совету мира», — отметили в пресс-службе словенского правительства.

Как сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на источники в кабинете министров республики, Голоб не поддерживает идею участия в работе «Совета мира».

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав этого органа. Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе, эта возможность изучается.

