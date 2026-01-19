Губернатор Калининграда напомнил Литве об Александре Невском из-за слов о блокаде

Поводом для резкой реакции стало интервью бывшего заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, в котором тот открыто заявил о существовании отработанного сценария блокады региона на случай прямого столкновения. «На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir us (кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет)», — подчеркнул в своем блоге Беспрозванных. Он назвал слова представителя соседнего государства «необдуманными», дав понять, что любые попытки силового давления получат немедленный ответ.