Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выступил с жестким предупреждением в адрес литовских властей после заявлений о подготовке НАТО к полной изоляции российского эксклава. Глава региона в своем личном Telegram-канале прокомментировал угрозы военного давления, выбрав для этого легендарную цитату из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Примечательно, что руководитель области перевел знаменитую фразу на литовский язык, чтобы смысл послания был максимально прозрачен для инициаторов провокаций.
Поводом для резкой реакции стало интервью бывшего заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, в котором тот открыто заявил о существовании отработанного сценария блокады региона на случай прямого столкновения. «На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir us (кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет)», — подчеркнул в своем блоге Беспрозванных. Он назвал слова представителя соседнего государства «необдуманными», дав понять, что любые попытки силового давления получат немедленный ответ.
Защита Калининградской области остается ключевым приоритетом для Москвы. Во время недавних «Итогов года» президент России Владимир Путин подтвердил, что страна будет уничтожать любые угрозы для эксклава, хотя и выразил надежду на благоразумие западных соседей.