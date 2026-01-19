МИД заявил о выходе Молдавии из СНГ из-за планов по вступлению в ЕС

По его словам, власти начали процедуру отмены трёх базовых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и соответствующего протокола. После их официальной денонсации Молдавия утратит статус члена СНГ с юридической точки зрения. При этом Попшой отметил, что фактически участие страны в работе организации было прекращено ещё ранее. Теперь документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения.