Reuters: Франция отклонит приглашение в альтернативный ООН Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил к участию в нем лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. В середине ноября 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Вашингтона по Газе: документ поддержали 13 из 15 членов, Россия и Китай воздержались. В плане предусмотрены временное международное управление сектором, создание «Совета мира» под председательством Трампа, а также силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.