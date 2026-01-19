Reuters: Франция отклонит приглашение в альтернативный ООН Трампа

Макрон считает, что Совет мира Трампа не заменит ООН.
Франция намерена отклонить предложение США о вступлении в создаваемый «Совет мира» по Газе. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источник близкий к президенту Эммануэлю Макрону.
«Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — говорится в сообщении. Об этом сообщает Reuters, текст приводят РИА Новости.
Источник объяснил позицию французского руководства озабоченностью тем, как формирование «Совета мира» отразится на существующей системе международной безопасности и роли ООН. Париж исходит из того, что мандат по урегулированию крупнейших международных конфликтов должен оставаться в рамках устава ООН и существующих механизмов Совбеза, а не передаваться в руки новых параллельных форматов.
По данным Reuters, французская сторона считает рискованным создание структуры, которая фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН и может быть воспринята рядом государств как попытка обойти традиционные многосторонние процедуры. При этом Париж, как утверждает источник, намерен и дальше участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования на площадке ООН и в рамках существующих международных форматов, не отказываясь от взаимодействия с США и региональными партнерами.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил к участию в нем лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. В середине ноября 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Вашингтона по Газе: документ поддержали 13 из 15 членов, Россия и Китай воздержались. В плане предусмотрены временное международное управление сектором, создание «Совета мира» под председательством Трампа, а также силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.