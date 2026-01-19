Bloomberg: Макрон откажется присоединиться к Совету мира Трампа из-за роли ООН

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира по сектору Газа, который, согласно плану Вашингтона, возьмёт на себя координацию восстановления региона. Трамп утвердит устав нового Совета мира 22 января на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, после чего направит приглашения странам для подписания данного документа. В состав Совета уже приглашены президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ряд других мировых лидеров.