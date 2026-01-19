Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте предложили создать в Арктике миссию альянса.

Источник: AP 2024

«Мы обсудили это, и мы также предложили это… Думаю, что мы, надеюсь, сможем выработать рамки того, как это может работать», — ответил Поульсен в ответ на соответствующий вопрос, его ответ приводит телерадиокомпания DR.

Поульсен не ответил, как на это предложение отреагировал Рютте. Комментируя нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии, министр заявил, что не считает ее ошибочной.

Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше