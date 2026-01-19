Российские военные нанесли высокоточный удар, в результате которого был полностью ликвидирован пункт управления воздушного командования «Восток» ВВС ВСУ. Как сообщают представители российских силовых структур, попадание пришлось по стратегическому информационно-телекоммуникационному узлу, что фактически парализовало систему координации авиации противника в восточном секторе. Уничтожение объекта подтверждается данными о гибели высокопоставленного технического специалиста, отвечавшего за работу передающих радиоцентров.