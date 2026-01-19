Трамп призвал выслать конгрессвумен Ильхан Омар в Сомали

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что член Конгресса от Демократической партии Ильхан Омар должна быть заключена в тюрьму или выслана в Сомали, откуда она родом.
«Ильхан Омар должна сидеть в тюрьме или получить еще более суровое наказание — вернуться в Сомали, страну, которая считается одной из худших в мире», — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп иронично заметил, что Омар, которая получила американское гражданство в 2000 году, «могла бы помочь сделать Сомали великой снова».
Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в США произошел мошеннический скандал, связанный с сомалийской диаспорой и сферой социальных услуг. Речь шла о 9 миллиардах долларов. Комитет по надзору Палаты представителей США начал проверку в отношении Омар на предмет ее незаконного обогащения. Сообщается, что член Палаты представителей и ее супруг Тим Майнетт за год стали обладателями состояния в 30 миллионов долларов, что заинтересовало представителей республиканской партии в Конгрессе.
Отметим, Омар является уроженкой Сомали и представляет в федеральном законодательном органе штат Миннесота.