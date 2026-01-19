Трамп призвал выслать конгрессвумен Ильхан Омар в Сомали

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в США произошел мошеннический скандал, связанный с сомалийской диаспорой и сферой социальных услуг. Речь шла о 9 миллиардах долларов. Комитет по надзору Палаты представителей США начал проверку в отношении Омар на предмет ее незаконного обогащения. Сообщается, что член Палаты представителей и ее супруг Тим Майнетт за год стали обладателями состояния в 30 миллионов долларов, что заинтересовало представителей республиканской партии в Конгрессе.