Юрий Петров стал тринадцатым казаком, получившим звание Героя России. В наградных документах указано, что под его командованием расчёт орудия уничтожил пять артиллерийских орудий, четыре самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, более 40 пунктов управления БПЛА, три склада с боеприпасами и значительное количество живой силы противника. Эти действия напрямую способствовали оперативному окружению и освобождению Северска.
Награждение является свидетельством высокой оценки государством мужества и профессионализма казаков, а также подтверждает историческую роль казачества как силы, стоящей на службе Отечеству.
Ранее киевский режим официально подтвердил потерю города Северск в Донецкой Народной Республике. Украинские военнослужащие покинули населённый пункт. Путин отметил, что освобождение Северска открывает российским войскам возможность продвижения к Славянску, напомнив о недавнем докладе военного руководства по ситуации в городе.
