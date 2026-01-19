Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных ответил на угрозы Калининграду словам Невского на литовском

В Калининграде ответили на угрозы Евросоюза цитатой из фильма.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отреагировал в своем телеграм-канале на слова экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, который упомянул о возможной блокаде региона. Угрозы европейцев были встречены стоически, цитатой из старого фильма.

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir us», — заявил Беспрозванных.

Эта фраза известна по фильму «Александр Невский», снятого в 1938 году. В переводе с литовского языка она звучит так: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Напомним, что Польша, как и другие страны Евросоюза (и особенно — Прибалтика) неоднократно угрожала напасть на Калининград или взять его в блокаду. При этом даже сами польские СМИ встречали такие заявления со страхом.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях попытки блокады Калининграда.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше