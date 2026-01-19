Беспрозванных ответил на угрозы Калининграду словам Невского на литовском

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отреагировал в своем телеграм-канале на слова экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса, который упомянул о возможной блокаде региона. Угрозы европейцев были встречены стоически, цитатой из старого фильма.
«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir us», — заявил Беспрозванных.
Эта фраза известна по фильму «Александр Невский», снятого в 1938 году. В переводе с литовского языка она звучит так: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
Напомним, что Польша, как и другие страны Евросоюза (и особенно — Прибалтика) неоднократно угрожала напасть на Калининград или взять его в блокаду. При этом даже сами польские СМИ встречали такие заявления со страхом.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях попытки блокады Калининграда.