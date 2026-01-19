«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем, и наблюдается все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене», — сказал Орбан в интервью порталу Index.
По его словам, понятно, «чего эти великие державы ожидают, если действующее правительство останется у власти: предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества».
«В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России», — отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Западу трудно «переварить», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованные отношения с лидерами крупнейших мировых держав — России и США.