Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 янв — РИА Новости. Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, если партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» победит на парламентских выборах, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

Источник: Reuters

«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем, и наблюдается все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене», — сказал Орбан в интервью порталу Index.

По его словам, понятно, «чего эти великие державы ожидают, если действующее правительство останется у власти: предсказуемости, суверенных решений и взаимоуважительного, взаимовыгодного сотрудничества».

«В случае правительства во главе с Виктором Орбаном направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США, значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России», — отметил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Западу трудно «переварить», что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованные отношения с лидерами крупнейших мировых держав — России и США.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше