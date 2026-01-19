Додон назвал выход Молдавии из СНГ противоречащим интересам народа

Политик прокомментировал объявление вице-премьера и министра иностранных дел Михая Попшоя о начале процедуры выхода Молдавии из СНГ, заявив, что этот курс не отражает волю большинства граждан.
«Решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал глава МИД Михай Попшой, противоречит интересам молдавского народа», — заявил Додон ТАСС.
По его словам, политика на разрыв отношений с СНГ и Россией проводится действующими властями под внешним влиянием и может привести к тяжелым последствиям для страны.
Ранее в этот день сообщалось, что власти Молдавии объявили о начале процедуры денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе членства страны в СНГ. Глава МИД Михай Попшой пояснил, что участие в Содружестве, по мнению правительства, несовместимо со статусом Молдавии как кандидата на вступление в Европейский союз. Также отмечалось, что соответствующие документы планируется направить в парламент после начала новой сессии, а завершение правительственных процедур ожидается к середине февраля.