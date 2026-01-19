Додон назвал выход Молдавии из СНГ противоречащим интересам народа

Ранее в этот день сообщалось, что власти Молдавии объявили о начале процедуры денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе членства страны в СНГ. Глава МИД Михай Попшой пояснил, что участие в Содружестве, по мнению правительства, несовместимо со статусом Молдавии как кандидата на вступление в Европейский союз. Также отмечалось, что соответствующие документы планируется направить в парламент после начала новой сессии, а завершение правительственных процедур ожидается к середине февраля.