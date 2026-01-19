Западная политическая элита органически неспособна воспринимать Москву как равноправного партнера из-за идеологических установок, заложенных еще в годы холодной войны. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что психологическое программирование населения США и Европы вынуждает НАТО выбирать путь вечной эскалации. По мнению эксперта, после распада Советского Союза Вашингтон намеренно отказался от создания единой системы безопасности, предпочтя сохранить образ врага для оправдания собственной экспансии.
Военный аналитик убежден, что существование внешнего противника является жизненной необходимостью для западной системы координат. «Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага… Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть?» — отметил специалист. Он добавил, что именно высокомерное отношение к России как к «слабой сестре» того, что осталось от СССР, подтолкнуло альянс к бесконечному продвижению на восток.
Дэвис подчеркнул, что шанс на мирное сосуществование был сознательно упущен ради сохранения гегемонии. «Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности… Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим», — резюмировал эксперт. По его словам, НАТО всегда отдавало приоритет давлению, а не диалогу.