Военный аналитик убежден, что существование внешнего противника является жизненной необходимостью для западной системы координат. «Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага… Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть?» — отметил специалист. Он добавил, что именно высокомерное отношение к России как к «слабой сестре» того, что осталось от СССР, подтолкнуло альянс к бесконечному продвижению на восток.