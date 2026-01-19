Ричмонд
Лукьянов: Гренландия не перебьет украинскую тему в Давосе

Политолог Федор Лукьянов считает, что ситуация с Гренландией не затмит украинскую тему, так как она стала системным фактором международной политики.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры будут вести себя крайне вежливо и подобострастно в диалоге с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил сайту телеканала «Звезда» политолог Федор Лукьянов.

По его словам, главной причиной такого поведения является страх европейцев разозлить американского лидера и спровоцировать его на непредсказуемые действия. При этом, как отметил эксперт, европейской стороне нечего ему противопоставить, так как ЕС боится принимать ответные меры, чтобы не вывести ситуацию из-под контроля, а увещевания Трамп не воспринимает.

Лукьянов считает, что текущая ситуация вокруг Гренландии не затмит украинскую тему в повестке, так как конфликт на Украине стал системным фактором международной политики. Для европейцев эта тема остается одной из немногих значимых.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп скрывает планы силового захвата Гренландии.

