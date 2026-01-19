Лукьянов: Гренландия не перебьет украинскую тему в Давосе

Европейские лидеры будут вести себя крайне вежливо и подобострастно в диалоге с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил сайту телеканала «Звезда» политолог Федор Лукьянов.
По его словам, главной причиной такого поведения является страх европейцев разозлить американского лидера и спровоцировать его на непредсказуемые действия. При этом, как отметил эксперт, европейской стороне нечего ему противопоставить, так как ЕС боится принимать ответные меры, чтобы не вывести ситуацию из-под контроля, а увещевания Трамп не воспринимает.
Лукьянов считает, что текущая ситуация вокруг Гренландии не затмит украинскую тему в повестке, так как конфликт на Украине стал системным фактором международной политики. Для европейцев эта тема остается одной из немногих значимых.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп скрывает планы силового захвата Гренландии.