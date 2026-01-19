Зеленский назначил нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ по ПВО

«Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств “малой” противовоздушной обороны», — прокомментировал он решение.
Зеленский уточнил, что Елизаров известен в ВСУ по спецподразделению «Лазарь». В ближайшее время они вместе с министром обороны и военным командованием разработают новую структуру для всей системы защиты неба.
Ранее Зеленский отстранил Ивана Рудницкого с поста главы Волынской ОГА. Тем же указом его назначили заместителем руководителя СБУ. Исполняющим обязанности главы Волынской области стал Роман Романюк. Администрацию Тернопольской области возглавил Тарас Пастух.
