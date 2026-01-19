Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назначил нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ по ПВО

Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на пост заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

Источник: Life.ru

«Будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами — то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств “малой” противовоздушной обороны», — прокомментировал он решение.

Зеленский уточнил, что Елизаров известен в ВСУ по спецподразделению «Лазарь». В ближайшее время они вместе с министром обороны и военным командованием разработают новую структуру для всей системы защиты неба.

Ранее Зеленский отстранил Ивана Рудницкого с поста главы Волынской ОГА. Тем же указом его назначили заместителем руководителя СБУ. Исполняющим обязанности главы Волынской области стал Роман Романюк. Администрацию Тернопольской области возглавил Тарас Пастух.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.