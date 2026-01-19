Ричмонд
Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира»

Французское правительство планирует отказаться от участия в «Совете мира», созданном по инициативе Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Французское правительство планирует отказаться от участия в «Совете мира», созданном по инициативе президента США Дональда Трампа в отношении ситуации в Газе, сообщает Reuters со ссылкой на инсайдерские сведения, близкие к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Согласно сообщению, Париж не намерен присоединяться к данному форуму на текущем этапе.

По информации агентства, данная инициатива вызывает серьезные сомнения относительно легитимности и роли ООН, которые не подлежат обсуждению.

«Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к “Совету мира” Трампа на данном этапе», — отмечается в публикации.

Накануне Макрон также призвал Евросоюз применить так называемую «торговую базуку» в ответ на угрозы США ввести новые пошлины против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

