Венгрия заверила Россию в партнерстве в случае победы партии Орбана

Представитель главы правительства подчеркнул, что Венгрия нашла баланс, недоступный другим европейским странам. «У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем», — отметил высокопоставленный чиновник. Он добавил, что на фоне президентства Дональда Трампа в Вашингтоне наблюдается «все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене», что делает позицию Будапешта уникальной.