Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен смещением фокусе Евросоюза с Украины на ситуацию вокруг Гренландии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Вы задаете вопрос о том, как относится Зеленский к проекту Гренландии, к гренландскому кейсу — да он его ненавидит. Он просто катастрофически его ненавидит», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Мирошника, дискуссии вокруг Гренландии отвлекают европейцев от конфликта на Украине, что вызывает негодование у Зеленского. Дипломат подчеркнул, что на подготовку переговоров в Давосе между Вашингтоном и Киевом было затрачено много ресурсов. При этом тематика украинского конфликта, как отметил Мирошник, на ежегодной сессии Всемирного экономического форума останется лишь «на разогрев».
Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампредседателя Совфеда РФ Константина Косачева, что споры США и Европы вокруг Гренландии отвлекают ЕС от ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это вызывает особую обеспокоенность среди европейских представителей, отчаянно поддерживающих киевский режим.