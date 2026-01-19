Дискуссии вызывают ненависть: в МИД РФ рассказали о недовольстве Зеленского из-за Гренландии

По словам Мирошника, дискуссии вокруг Гренландии отвлекают европейцев от конфликта на Украине, что вызывает негодование у Зеленского. Дипломат подчеркнул, что на подготовку переговоров в Давосе между Вашингтоном и Киевом было затрачено много ресурсов. При этом тематика украинского конфликта, как отметил Мирошник, на ежегодной сессии Всемирного экономического форума останется лишь «на разогрев».