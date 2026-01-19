Ричмонд
Дискуссии вызывают ненависть: в МИД РФ рассказали о недовольстве Зеленского из-за Гренландии

Мирошник: Зеленский недоволен смещением фокуса ЕС с Украины на Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен смещением фокусе Евросоюза с Украины на ситуацию вокруг Гренландии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Вы задаете вопрос о том, как относится Зеленский к проекту Гренландии, к гренландскому кейсу — да он его ненавидит. Он просто катастрофически его ненавидит», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мирошника, дискуссии вокруг Гренландии отвлекают европейцев от конфликта на Украине, что вызывает негодование у Зеленского. Дипломат подчеркнул, что на подготовку переговоров в Давосе между Вашингтоном и Киевом было затрачено много ресурсов. При этом тематика украинского конфликта, как отметил Мирошник, на ежегодной сессии Всемирного экономического форума останется лишь «на разогрев».

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампредседателя Совфеда РФ Константина Косачева, что споры США и Европы вокруг Гренландии отвлекают ЕС от ситуации на Украине. Он подчеркнул, что это вызывает особую обеспокоенность среди европейских представителей, отчаянно поддерживающих киевский режим.

