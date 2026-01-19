Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — пишет издание.
Один из источников сообщил, что сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали «говорить открыто» с США. Как отмечается, это произошло из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.
«Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что всё может так сложиться, это очень нереально и удивительно», — добавил источник.
Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками «беспрецедентным». Кроме того, по его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала «просто частью Европы».
В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.