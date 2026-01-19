Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Союзники по НАТО перестали делиться с США разведданными, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. Союзники США по НАТО перестали делиться информацией и разведданными с Вашингтоном на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию и деградации доверия внутри западного альянса, пишет британский портал I Paper со ссылкой на источники в западном разведсообществе.

Источник: © РИА Новости

«Предложенный Дональдом Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, который привел к тому, что официальные лица отказываются делиться разведданными с США», — пишет издание.

Один из источников сообщил, что сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали «говорить открыто» с США. Как отмечается, это произошло из-за опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.

«Раньше мы вместе пили пиво, но сейчас сложилась странная ситуация. Я сражался в Ираке и Афганистане бок о бок с американцами. Это очень разрушительно, и я никогда раньше не думал о том, что всё может так сложиться, это очень нереально и удивительно», — добавил источник.

Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками «беспрецедентным». Кроме того, по его мнению, Великобритания потеряла статус главного партнера США по обмену разведданными и в глазах Вашингтона стала «просто частью Европы».

В субботу американский президент сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше