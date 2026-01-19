Дерипаска: Россия может обеспечить выгодную защиту Гренландии

Дерипаска посоветовал ЕС пересмотреть финансовую политику.
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что возможный кризис вокруг Гренландии может обойтись европейским странам в €2,5 трлн. Об этом он написал 19 января в своем telegram-канале. По его оценке, для Европы более рациональным вариантом было бы направить значительно меньшие средства на завершение конфликта на Украине и заключение соглашения с Россией о гарантиях безопасности для острова.
«Гренландия — прекрасный кусок льда. Но ставки повышаются, и вот на кону уже €2,5 трлн», — написал бизнесмен в telegram-канале. По его словам, так называемый «гренландский кризис» несет для Европы чрезмерные финансовые риски. При этом, как подчеркнул Дерипаска, «за значительно меньшую сумму — порядка €150 млрд — можно было бы завершить конфликт на Украине».
В своем сообщении предприниматель указал, что, по его мнению, перенастройка европейской политики позволила бы не только сократить расходы, но и выстроить новую архитектуру безопасности. Он заявил, что завершение украинского конфликта и последующее соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией могли бы включать договоренности по защите Гренландии. Дерипаска предложил гипотетическую модель, в рамках которой Европа, по его словам, «за полтриллиона евро» получила бы от России условный «арктический спецназ “Полярные медведи”» для обеспечения безопасности в регионе и «обошлась без позора».
Бизнесмен не раскрыл деталей возможного механизма таких договоренностей, а также не уточнил, на каких данных основаны его оценки в €2,5 трлн предполагаемых расходов. В своем сообщении он акцентировал внимание на том, что европейские правительства, по его мнению, должны «посчитать» и сравнить долгосрочные последствия различных сценариев — от наращивания военных расходов вокруг Гренландии до дипломатического урегулирования конфликтов с участием России.