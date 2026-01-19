Дерипаска: Россия может обеспечить выгодную защиту Гренландии

В своем сообщении предприниматель указал, что, по его мнению, перенастройка европейской политики позволила бы не только сократить расходы, но и выстроить новую архитектуру безопасности. Он заявил, что завершение украинского конфликта и последующее соглашение о безопасности и сотрудничестве с Россией могли бы включать договоренности по защите Гренландии. Дерипаска предложил гипотетическую модель, в рамках которой Европа, по его словам, «за полтриллиона евро» получила бы от России условный «арктический спецназ “Полярные медведи”» для обеспечения безопасности в регионе и «обошлась без позора».