Депутат Аршинова: Молдавия вернется в СНГ, когда власть вернется молдаванам

«СНГ — это союз для совместного развития, за мир и безопасность. Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване. Тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову», — заявила Аршинова, ее слова приводит ТАСС.