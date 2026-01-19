Ричмонд
Депутат Аршинова: Молдавия вернется в СНГ, когда власть вернется молдаванам

Молдавия захочет вернуться в Содружество Независимых Государств (СНГ), когда в Кишиневе к власти вновь придут политики, ориентированные на национальные интересы страны, а не на внешние центры влияния. Об этом заявила председатель совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

«СНГ — это союз для совместного развития, за мир и безопасность. Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване. Тогда все встанет на свои места, и СНГ вновь примет Молдову», — заявила Аршинова, ее слова приводит ТАСС.

Аршинова отметила, что значительная часть хозяйственных связей Молдавии исторически выстроена в рамках постсоветского пространства, а выход из соглашений СНГ несет для Кишинева долгосрочные экономические и социальные риски. По ее словам, в случае политических изменений новое руководство республики может вернуться к прагматичному диалогу с партнерами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу.