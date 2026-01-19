Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез

«Президент США однозначно действует в национальных интересах США. Если бы себя так вел Европейский союз, то мы были бы не там, где сейчас. Мировые лидеры не воспринимают Европейский союз всерьез, мы можем поставить это в заслугу нашим абсурдным климатическим целям и самоубийственной миграционной политике. В таком духе завтра я пошлю открытое письмо председателю Европейской комиссии и доведу его до сведения всех премьеров и глав государств-членов Европейского союза», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам разговора с Мерцем в понедельник.