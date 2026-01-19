Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез

Фицо в понедельник провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Словацкий премьер сообщил, что проинформировал Мерца о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который принял Фицо 17 января в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.
«Президент США однозначно действует в национальных интересах США. Если бы себя так вел Европейский союз, то мы были бы не там, где сейчас. Мировые лидеры не воспринимают Европейский союз всерьез, мы можем поставить это в заслугу нашим абсурдным климатическим целям и самоубийственной миграционной политике. В таком духе завтра я пошлю открытое письмо председателю Европейской комиссии и доведу его до сведения всех премьеров и глав государств-членов Европейского союза», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам разговора с Мерцем в понедельник.
Он заявил, что предложил Мерцу несколько решений сложившейся ситуации, отметив, что словацкая экономика зависит от экономического развития ФРГ, поскольку в Словакии работают сотни немецких компаний.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.