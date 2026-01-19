Ричмонд
Bloomberg: тарифы Трампа почти полностью оплачивают американцы

На Западе заявили, что около 96% нагрузки от пошлин США ложится на американцев.

Источник: Аргументы и факты

Тарифы лидера США Дональда Трампа почти полностью оплачивают американцы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Кильского института.

«Согласно исследованию немецкого аналитического центра, пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом на импортные товары, почти полностью оплачиваются американскими импортерами, их внутренними покупателями и, в конечном итоге, потребителями в США», — сказано в материале.

Как показало исследование, примерно 96% нагрузки от пошлин ложится на американцев, тогда как иностранные компании несут только около 4%.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии.

