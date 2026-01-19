Калининградский губернатор на литовском ответил на угрозу блокады региона

«На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus [Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет]», — написал он в Telegram-канале.
Ранее Юргелявичус заявил, что у НАТО якобы есть план блокады Калининградской области в случае «конфронтации» с Россией. До этого угрозы в сторону Калининграда звучали от польских военных. Тогда президент России Владимир Путин предупредил, что любые угрозы в адрес Калининградской области вызовут жёсткий ответ Москвы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.