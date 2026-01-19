Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский губернатор на литовском ответил на угрозу блокады региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отреагировал на заявление экс-замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он процитировал знаменитую фразу из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» на литовском языке.

Источник: Life.ru

«На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus [Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет]», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Юргелявичус заявил, что у НАТО якобы есть план блокады Калининградской области в случае «конфронтации» с Россией. До этого угрозы в сторону Калининграда звучали от польских военных. Тогда президент России Владимир Путин предупредил, что любые угрозы в адрес Калининградской области вызовут жёсткий ответ Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше