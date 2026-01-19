Калининградский губернатор на литовском ответил на угрозу блокады региона

«На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus [Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет]», — написал он в Telegram-канале.