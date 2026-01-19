Великобритания удвоит контингент войск в норвежской Арктике

«Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет», — заявила Купер, выступая в британском парламенте.
Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики в Исландию.
«Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года», — добавила Купер.
Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по «отслеживанию подводных лодок» ВМФ России.
В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, «отслеживая военно-морскую активность России».
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.