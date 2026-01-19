По его словам, вместо мирных инициатив ЕНП фактически готовит население к военному конфликту, включая ядерный сценарий.
«Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе», — написал Ковач в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он подчеркнул, что венгерские власти действуют иначе.
«Мы смотрим на это по-другому. [Премьер-министр] Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны. Венгерский народ хочет мира!» — отметил Ковач.
Ранее в этот день сообщалось, что власти Норвегии планируют разослать тысячи писем гражданам, предупреждающих о возможной конфискации имущества в случае войны. Власти подчеркивают, что это необходимо для обеспечения армии ресурсами и готовности общества к кризисным ситуациям, включая военные конфликты и ядерные угрозы.