Офис Орбана обвинил Брюссель в подготовке к ядерной войне

Ранее в этот день сообщалось, что власти Норвегии планируют разослать тысячи писем гражданам, предупреждающих о возможной конфискации имущества в случае войны. Власти подчеркивают, что это необходимо для обеспечения армии ресурсами и готовности общества к кризисным ситуациям, включая военные конфликты и ядерные угрозы.