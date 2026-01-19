Spectator: Британия будет терять до $20 млрд в год при введении пошлин США

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии. Заявление прозвучало на фоне отправки военных на остров со стороны ряда европейских стран.