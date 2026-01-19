Spectator: Британия будет терять до $20 млрд в год при введении пошлин США

Великобритания будет каждый год терять от 6 до 15 миллиардов фунтов стерлингов (8−20 миллиардов долларов), если США введут пошлины из-за ситуации в Гренландии, пишет The Spectator.
По данным издания, если США введут 10-процентные тарифы, то ущерб британской экономике составит 6 миллиардов фунтов стерлингов в год. При этом в случае введения 25-процентных пошлин потери будут составлять 15 миллиардов фунтов стерлингов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии. Заявление прозвучало на фоне отправки военных на остров со стороны ряда европейских стран.