Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spectator: Британия будет терять до $20 млрд в год при введении пошлин США

На Западе заявили, что в случае введения 25-процентных пошлин США потери Великобритании будут составлять 15 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания будет каждый год терять от 6 до 15 миллиардов фунтов стерлингов (8−20 миллиардов долларов), если США введут пошлины из-за ситуации в Гренландии, пишет The Spectator.

По данным издания, если США введут 10-процентные тарифы, то ущерб британской экономике составит 6 миллиардов фунтов стерлингов в год. При этом в случае введения 25-процентных пошлин потери будут составлять 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии. Заявление прозвучало на фоне отправки военных на остров со стороны ряда европейских стран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше