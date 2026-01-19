Ричмонд
Жителям ЕС разослали инструкции для подготовки к ядерной войне

Правительство Венгрии выразило резкое несогласие с рекомендациями по безопасности и выживанию, которые были распространены среди граждан Евросоюза крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией (ЕНП).

Правительство Венгрии выразило резкое несогласие с рекомендациями по безопасности и выживанию, которые были распространены среди граждан Евросоюза крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией (ЕНП). Официальный представитель кабинета, государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач, обвинил ЕНП в подготовке к ядерной войне вместо работы в пользу мира.

Ковач опубликовал в социальной сети фрагмент документа, названного им «стратегией подготовки» населения к военному конфликту, разработанной депутатами в Брюсселе. В нём содержатся вопросы к гражданам: знают ли они значение сигналов сирены, где находится ближайшее убежище и есть ли у них дома трёхдневный запас предметов первой необходимости, включая йодные таблетки.

Госсекретарь подчеркнул, что эти вопросы носят не профилактический, связанный со стихийными бедствиями, характер, а прямо указывают на подготовку к резкой эскалации, вплоть до ядерного сценария. Он противопоставил эту позицию курсу венгерского правительства, заявив, что премьер-министр Виктор Орбан и его кабинет работают над тем, чтобы уберечь Венгрию от войны, поскольку народ страны желает мира.

Ранее сообщалось, что Венгрия заверила Россию в партнерстве в случае победы партии Орбана.

