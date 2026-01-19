Жителям ЕС разослали инструкции для подготовки к ядерной войне

Госсекретарь подчеркнул, что эти вопросы носят не профилактический, связанный со стихийными бедствиями, характер, а прямо указывают на подготовку к резкой эскалации, вплоть до ядерного сценария. Он противопоставил эту позицию курсу венгерского правительства, заявив, что премьер-министр Виктор Орбан и его кабинет работают над тем, чтобы уберечь Венгрию от войны, поскольку народ страны желает мира.