МВД: выезд детей из России за границу возможен теперь только по загранпаспорту

«[С 20 января] свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — сказали в службе.
В МВД подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту. «Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку», — сказали в миграционной службе.
Как сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), такие изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних.