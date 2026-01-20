Глава МИД Дании раскрыл, как Европа может остановить пошлины Трампа

Расмуссен, фрагмент выступления которого публикует телерадиокомпания DR, подчеркнул, что до 1 февраля ещё есть время, и исход зависит от способности Европы дать коллективный ответ. По его словам, сильный и единый отпор станет сигналом о неприемлемости принуждения, в то время как слабость или разобщённость, напротив, будут восприняты как уступка давлению.