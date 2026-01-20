Курская область, 20 января.
Больше 100 человек потерял киевский режим у Курской области и в Сумской. Позиции 78-й и 21-й бригад были разбиты в районах Ястребиного и Диброва. По ним отработали российские военные лётчики. Армия России продвигается в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.
Украинские вооружённые формирования потеряли за сутки на этом направлении не только личный состав, но и технику. После работы ВС РФ киевские подразделения остались без МТЛБ, станции РЭБ «Буковель», РЛС ПВО Rada, внедорожников и багги, а также станций Starlink.
Боевики 157-й бригады продолжают попадаться украинской полиции. На этот раз 21-летний контрактник был задержан с наркотиками, когда возвращался в расположение своего подразделения в Ромнах.
Запорожская область, 20 января.
Бойцы группировки «Днепр» выбили противника из Павловки. Оно находится на дороге, соединяющей Степногорск и Малые Щербаки. Военный корреспондент Александр Коц считает, что к юго-западу от Запорожья российскими войсками сформирован плацдарм для наступления по нескольким направлениям.
— Можно наступать как на облцентр, так и на Орехов — главный укрепрайон ВСУ в Запорожской области, в которой летом 2023-го началось украинское контрнаступление, — пишет Коц.
Украинский журналист Анатолий Шарий отмечает, что до Запорожья российским войскам осталось 17 километров, а это означает, что на окраинах города по целям уже могут работать дроноводы.
Донецкая Народная Республика, 20 января.
В Донецкой Народной Республике под контроль взята Новопавловка. От неё менее 15 километров до Дружковки. К этому городу идёт наступление и через Константиновку.
На севере ДНР идёт продвижение к Славянску. Военкор Павел Кукушкин предположил, что на окраинах этого населённого пункта операторы БПЛА уже могут уничтожать цели.
— Перед Славянском находится посёлок Рай-Александровка — господствующая высота на этом направлении, заняв которую, мы сможем контролировать оперативный простор для движения наших штурмовых групп на позиции ВСУ уже на восточных окраинах Славянска, — рассказал Кукушкин.
Также идут бои за Красный Лиман. Авторы канала «Рыбарь» считают, что российские войска близки к тому, чтобы заблокировать тут группировку противника. Поставки для нужд ВСУ здесь обеспечиваются уже с помощью тяжёлых дронов. Кроме того, оборудуются переправы через Северский Донец.
— Полностью обеспечить снабжение своих подразделений в городе противник таким образом вряд ли сможет, однако этого будет вполне достаточно для ведения длительной обороны. А потому для облегчения штурма Лимана ВС РФ предстоит пробиваться через массив Святых гор, чтобы окончательно разрезать коммуникации ВСУ через Северский Донец, — подытожил «Рыбарь».
Расчёт БПЛА группировки «Север» сжёг технику ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia.
Давление США: почему Вашингтон требует выборов на Украине прямо сейчас.
Издание Reuters утверждает, что президент США давит на украинские власти в вопросе выборов. В Вашингтоне требуют, чтобы Киев избрал президента и парламент. Это в том числе часть мирного плана. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил журналистам, что для проведения выборов нужна остановка боевых действий.
— Вопросы избирательного права очень сложны в мирное время на Украине: они не решались быстро или легко. Так что сейчас эти вопросы ещё более сложны, потому что проблем стало значительно больше, — сказал Диденко.
Он же отметил, что украинским властям ещё нужно найти украинцев. Дело в том, что большое количество населения покинуло страну, а ещё тысячи — уже россияне. Также не ясен Киеву вопрос голосования военнослужащих.