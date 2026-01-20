Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Копенгаген маниакально заряжен на конфронтацию с Москвой, что делает невозможным сотрудничество двух сторон. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

Источник: Freepik

«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал дипломат.

В 2025 году правительство Дании приняло решение разрешить строительство завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твердого ракетного топлива. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это авантюра, которая подтверждает враждебный милитаристский курс Копенгагена, саботирующего усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса вокруг Украины.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше