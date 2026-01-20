Глава Калининградской области на литовском ответил на угрозы блокады региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на слова бывшего заместителя главы Министерства иностранных дел Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона.
— Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: «Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus», — написал он в понедельник, 19 января, в Telegram-канале.
Эта фраза была использована в ленте «Александр Невский» 1938 года. В переводе с литовского она означает: «Кто с мечом к нам придет, от меча и падет».
17 января Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО имеется разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с РФ. Об этом он рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».
Во время беседы он намеренно отказался называть город российским названием Калининград, сославшись на собственную точку зрения о его принадлежности.