Безопасность без США: Европа хочет создать собственный аналог НАТО

Politico: Европа хочет создать альянс для обеспечения безопасности без США.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы могут объединиться вокруг так называемой «коалиции желающих» для создания аналогичного НАТО альянса. Такую перспективу рассматривает издание Politico, отмечая, что ряд высокопоставленных чиновников не рассматривает США и в частности президента этой страны Дональда Трампа в качестве надёжного партнёра и союзника.

«Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности», — цитирует издание одного из высокопоставленных европейских чиновников.

Предположительно, в новый альянс может войти ряд ядерных и неядерных государств. Автор публикации называет Украину, Францию, Германию, Польшу и Великобританию в качестве возможных членов европейского аналога НАТО.

При этом новое соглашение не будет исключать сотрудничества с Вашинтоном, уточняет издание.

Тем временем на Западе заговорили о возможном распаде НАТО по решению Вашингтона, так как альянс теряет для США практический смысл. Американская армия и без него сильная, а жесткие союзнические обязательства лишь ограничивают свободу действий.

В то же время в Европе признают, что континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО.

