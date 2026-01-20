Безопасность без США: Европа хочет создать собственный аналог НАТО

Страны Европы могут объединиться вокруг так называемой «коалиции желающих» для создания аналогичного НАТО альянса. Такую перспективу рассматривает издание Politico, отмечая, что ряд высокопоставленных чиновников не рассматривает США и в частности президента этой страны Дональда Трампа в качестве надёжного партнёра и союзника.
«Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности», — цитирует издание одного из высокопоставленных европейских чиновников.
Предположительно, в новый альянс может войти ряд ядерных и неядерных государств. Автор публикации называет Украину, Францию, Германию, Польшу и Великобританию в качестве возможных членов европейского аналога НАТО.
При этом новое соглашение не будет исключать сотрудничества с Вашинтоном, уточняет издание.
Тем временем на Западе заговорили о возможном распаде НАТО по решению Вашингтона, так как альянс теряет для США практический смысл. Американская армия и без него сильная, а жесткие союзнические обязательства лишь ограничивают свободу действий.
В то же время в Европе признают, что континент по-прежнему сильно зависит от Соединенных Штатов в плане защиты в рамках НАТО.