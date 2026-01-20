Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен попытаться убедить президента США Дональда Трампа не захватывать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить американского лидера в том, что Европа может защитить Арктику, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники в британском правительстве.

Источник: Reuters

«Сэр Кир Стармер намерен попытаться убедить Дональда Трампа не аннексировать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить президента США в том, что Европа может защитить Арктику», — пишет издание.

Отмечается, что Стармер и высокопоставленные члены кабинета министров также ведут дипломатическую кампанию с ключевыми фигурами США, пытаясь убедить Трампа отказаться от угрозы торговой войны с европейскими странами, которые не поддерживают его намерения в отношении Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше