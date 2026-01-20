Ричмонд
Politico: ЕС рассматривает вариант создания альянса без США

Европейские страны рассматривают варианты сотрудничества в сфере безопасности без участия США.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны начали активнее рассматривать варианты взаимодействия в сфере безопасности без участия США на фоне нарастающих разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. По данным европейских СМИ, в политических кругах усиливается сомнение в надежности Вашингтона как ключевого партнера и союзника.

Европейские чиновники, политики и дипломаты все чаще обсуждают возможные последствия длительного охлаждения отношений с Соединенными Штатами. В этом контексте внимание привлекает сформированная в марте 2025 года так называемая «коалиция желающих», которая рассматривается как потенциальная основа для создания нового формата альянса между европейскими государствами.

Отмечается, что подобная модель сотрудничества не исключает взаимодействия с США, однако больше не рассматривает его как гарантированное и безусловное.

При этом в Европе уже давно ведутся дискуссии о необходимости укрепления собственной системы безопасности без существенной опоры на американскую поддержку, а в последнее время из Брюсселя поступает все больше конкретных инициатив в этом направлении.

Ранее политолог-американист Григорий Ярыгин заявил, что Европа сможет создать независимое военно-политическое объединение без участия США, но только с разрешения Вашингтона.

