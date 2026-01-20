Ричмонд
КСИР задержал более 130 организаторов беспорядков связанных с США и Израилем

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали 132 человека, обвиняемых в организации беспорядков в иранской провинции Лурестан, расположенной на западе страны.

Как передаёт агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу местного отделения КСИР, арестованные считаются лидерами протестных акций и погромов, а также связываются с террористическими организациями, действующими в интересах США и Израиля.

Ранее Tasnim сообщало, что в понедельник элитные подразделения провели аналогичные операции по задержанию организаторов беспорядков ещё в четырёх областях — Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане, находящихся в центральной и южной частях Ирана.

Ранее в Иране предупредили, чем грозит атака на верховного лидера.

