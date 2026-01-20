Гражданам ЕС разослали методички на случай ядерной войны

Ковач раскритиковал инициативу ЕНП и обвинил фракцию в эскалации напряженности. По его оценке, авторы документа исходят не из задачи предотвратить конфликт, а из сценария его неизбежности. Он отметил, что подобные материалы, распространяемые от имени крупнейшей политической силы Европарламента, формируют у граждан ощущение приближающейся масштабной войны и подрывают доверие к возможностям дипломатии.