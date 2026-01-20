Партии Франции внесут вотум недоверия правительству

Политические партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) и «Национальное объединение» (RN) объявили о намерении повторно инициировать вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Решение связано с планами кабинета министров принять государственный бюджет на 2026 год, использовав для этого статью 49.3 Конституции, позволяющую обойти прямое голосование в парламенте.
Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен в своём аккаунте в социальной сети X заявила, что внесение вотума необходимо из-за безответственных, по её мнению, заявлений Лекорню, которые приведут к повышению налогов и росту госдолга. Аналогичную позицию выразила и глава фракции LFI Матильда Пано, назвавшая бюджетный проект катастрофическим.
Ранее, 14 января, нижняя палата парламента Франции уже отклонила аналогичные инициативы обеих партий, но они намерены предпринять новую попытку.
Ранее сообщалось, что Франция отклонит предложение Трампа войти в Совет мира.
