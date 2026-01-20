Партии Франции внесут вотум недоверия правительству

Лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен в своём аккаунте в социальной сети X заявила, что внесение вотума необходимо из-за безответственных, по её мнению, заявлений Лекорню, которые приведут к повышению налогов и росту госдолга. Аналогичную позицию выразила и глава фракции LFI Матильда Пано, назвавшая бюджетный проект катастрофическим.