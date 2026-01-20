Ричмонд
Таубер: Санду и ее партия навязывают Молдавии ложный выбор между СНГ и ЕС

Молдавская оппозиция заявила, что правящая Партия действия и солидарности формирует для Молдавии искусственный выбор между СНГ и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

В оппозиционном блоке «Победа» считают, что президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности формируют для Молдавии искусственный выбор между СНГ и Европейским союзом.

Такое мнение высказала исполнительный секретарь блока Марина Таубер, комментируя объявленное властями решение о выходе страны из Содружества Независимых Государств.

По ее оценке, власти принимают этот шаг в одностороннем порядке, без общественного обсуждения, разъяснений и учета мнения граждан. Оппозиция указывает, что курс на европейскую интеграцию используется как обоснование для резкого разрыва существующих международных связей, при этом сам статус кандидата в ЕС, по мнению критиков, не требует отказа от других форм сотрудничества.

Марина Таубер также подчеркнула, что участие Молдавии в СНГ имеет не декларативное, а практическое значение для экономики и социальной сферы. Речь идет о соглашениях, влияющих на занятость, экспорт, признание документов, логистику, доступ к рынкам, а также о гуманитарных и социальных программах. По мнению оппозиции, разрыв этих связей может негативно сказаться на положении фермеров, предпринимателей, трудовых мигрантов и их семей.

Ранее глава молдавского внешнеполитического ведомства Михай Попшой заявил о работе Министерства иностранных дел Молдавии над над денонсацией соглашений, лежащих в основе создания СНГ.

