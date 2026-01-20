Таубер: Санду и ее партия навязывают Молдавии ложный выбор между СНГ и ЕС

Марина Таубер также подчеркнула, что участие Молдавии в СНГ имеет не декларативное, а практическое значение для экономики и социальной сферы. Речь идет о соглашениях, влияющих на занятость, экспорт, признание документов, логистику, доступ к рынкам, а также о гуманитарных и социальных программах. По мнению оппозиции, разрыв этих связей может негативно сказаться на положении фермеров, предпринимателей, трудовых мигрантов и их семей.