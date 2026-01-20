Ричмонд
В МИД Дании заявили, что Трамп не добьется получения Гренландии

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет добиться получения Гренландии давлением на Данию и Европу, заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.

Источник: Annie Spratt/CC0

Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

«Важно, чтобы наши союзники в НАТО и ЕС придерживались этих принципов (о статусе Гренландии — ред.), чтобы показать президенту США: у вас есть желание, видение, запрос, но вы никогда не сможете их добиться давлением на нас», — заявил Расмуссен в комментарии британскому телеканалу Sky News.

Расмуссен также призвал Трампа перенести диалог о статусе Гренландии из соцсетей в переговорную комнату, добавив, что Дания имеет красные линии, которые нельзя переступать.

«Мы можем торговать с людьми, но мы не можем торговать людьми», — сказал Расмуссен о важности самоопределения населения Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

