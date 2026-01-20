Венгрия хочет остаться надёжным партнёром трёх государств — Российской Федерации, КНР и США. Такая ситуация сохранится в случае победы на парламентских выборах партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес».
«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем», — цитирует портал Index Балажа Орбана, политического директора главы правительства Венгрии.
Политдиректор отметил, что правительство во главе с Виктором Орбаном нацелено на основанное на национальных интересах адекватное политическое сотрудничество с тремя великими державами.
Накануне партия ФИДЕС приняла единогласное решение о выдвижении кандидатуры Виктора Орбана на парламентские выборы в Венгрии.
Тем временем Венгрия раскритиковала Европейскую народную партию (ЕНП) за публикацию рекомендаций по безопасности для жителей ЕС. Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач назвал эти действия подготовкой к ядерной войне, а не стремлением к миру.