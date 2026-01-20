В России назвали причину бесконечных обвинений Дании в адрес Москвы: страна буквально одержима конфронтацией

Посол Владимир Барбин заявил, что Дания, будучи «маниакально заряженной» на конфронтацию с РФ, блокирует любое сотрудничество.
«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине… делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — объяснил дипломат в беседе с ТАСС.
Накануне глава командования, генерал-майор Сорен Андерсен назвал Россию большей угрозой для Гренландии, чем США. Однако Москва не занимается шантажом соседей и «не вынашивает» агрессивных планов по Гренландии.
При этом датская разведка считает, что Россия якобы наращивает военный потенциал для конфликта с НАТО.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах Москвы напасть на НАТО.