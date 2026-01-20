Одним из примеров такой политики было решение правительства Дании, принятое в 2025 году, разрешить строительство на своей территории завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твёрдого ракетного топлива. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и его саботаж мирных инициатив.