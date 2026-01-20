Посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин заявил, что нынешняя политика Копенгагена, нацеленная на конфронтацию с Москвой, делает невозможным нормальное двустороннее сотрудничество.
В интервью ТАСС дипломат охарактеризовал позицию Дании как «маниакально заряженную» на противодействие России и срыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине с учётом российских интересов.
Одним из примеров такой политики было решение правительства Дании, принятое в 2025 году, разрешить строительство на своей территории завода украинской оборонной компании FirePoint по производству твёрдого ракетного топлива. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот шаг авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и его саботаж мирных инициатив.
