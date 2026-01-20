Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Дании: Трамп не добьется целей по Гренландии путем давления

Глава МИД Дании уверен, что у Трампа не получится реализовать свои планы в отношении Гренландии путем давления на Копенгаген.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не сможет реализовать свои планы в отношении Гренландии путем давления на Копенгаген и другие европейские столицы. Соответствующее заявление датский министр сделал в интервью британским СМИ.

Расмуссен подчеркнул, что у Дании существуют принципиальные ограничения, которые не подлежат пересмотру, и попытки оказывать политическое или дипломатическое давление не приведут к желаемому результату. Он также указал на необходимость перехода от публичных заявлений и обсуждений в социальных сетях к предметному и конструктивному диалогу в формате официальных переговоров.

По словам главы датского внешнеполитического ведомства, вопрос Гренландии затрагивает фундаментальные принципы международных отношений и суверенитета. Он отметил, что в современных условиях допустимы экономические договоренности между государствами, однако подобный подход не может применяться к судьбам народов и территорий.

Ранее Трамп в ходе беседы с NBC New ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии. В то же время он подчеркнул свою полную готовность к введению пошлин против европейских государств, возражающих против включения Гренландии в состав США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше