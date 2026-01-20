Глава МИД Дании: Трамп не добьется целей по Гренландии путем давления

Расмуссен подчеркнул, что у Дании существуют принципиальные ограничения, которые не подлежат пересмотру, и попытки оказывать политическое или дипломатическое давление не приведут к желаемому результату. Он также указал на необходимость перехода от публичных заявлений и обсуждений в социальных сетях к предметному и конструктивному диалогу в формате официальных переговоров.