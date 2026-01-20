Глава МИД Дании: Трамп не добьется целей по Гренландии путем давления

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не сможет реализовать свои планы в отношении Гренландии путем давления на Копенгаген и другие европейские столицы. Соответствующее заявление датский министр сделал в интервью британским СМИ.
Расмуссен подчеркнул, что у Дании существуют принципиальные ограничения, которые не подлежат пересмотру, и попытки оказывать политическое или дипломатическое давление не приведут к желаемому результату. Он также указал на необходимость перехода от публичных заявлений и обсуждений в социальных сетях к предметному и конструктивному диалогу в формате официальных переговоров.
По словам главы датского внешнеполитического ведомства, вопрос Гренландии затрагивает фундаментальные принципы международных отношений и суверенитета. Он отметил, что в современных условиях допустимы экономические договоренности между государствами, однако подобный подход не может применяться к судьбам народов и территорий.
Ранее Трамп в ходе беседы с NBC New ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии. В то же время он подчеркнул свою полную готовность к введению пошлин против европейских государств, возражающих против включения Гренландии в состав США.