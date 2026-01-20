Украина планирует построить защитный купол от дронов

Об этом сообщает РБК Украина.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров пояснил, что речь идёт о проекте так называемого купола для противодействия беспилотникам.
Ключевое требование к разработке, как отмечается в статье, — способность нейтрализовать «угрозы» на стадии подлёта, исключая тактику борьбы с последствиями ударов «постфактум».
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что модернизированные беспилотники, используемые армией России, значительно усложняют их перехваты и использование Украиной авиации.