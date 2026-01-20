Ричмонд
Украина планирует построить защитный купол от дронов

Украина поставила стратегическую цель по созданию единого защитного периметра над своей территорией, который должен работать на упреждение воздушных атак.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК Украина.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров пояснил, что речь идёт о проекте так называемого купола для противодействия беспилотникам.

Ключевое требование к разработке, как отмечается в статье, — способность нейтрализовать «угрозы» на стадии подлёта, исключая тактику борьбы с последствиями ударов «постфактум».

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что модернизированные беспилотники, используемые армией России, значительно усложняют их перехваты и использование Украиной авиации.