США будут модернизировать ядерный потенциал в Европе, заявили в МИД

«Вопрос о степени замещения военного присутствия США в Европе силами Евросоюза носит скорее гипотетический характер. Реальная оперативная, разведывательная, логистическая и стратегическая инфраструктура ЕС остается глубоко зависимой от США и НАТО. Если же говорить об американском ядерном потенциале в Европе, то, скорее всего, он не только сохранится, но и будет последовательно модернизироваться», — отметил изданию дипломат.