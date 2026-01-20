Посол РФ указал на маниакальную одержимость Дании конфликтом с Россией

В беседе с ТАСС дипломат отметил, что противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, а также настроенность на конфронтацию делают невозможным поддержание со стороны Москвы нормальных отношений с Данией.