Посол РФ указал на маниакальную одержимость Дании конфликтом с Россией

В беседе с ТАСС дипломат отметил, что противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, а также настроенность на конфронтацию делают невозможным поддержание со стороны Москвы нормальных отношений с Данией.
Ранее Барбин отмечал, что танкеры с российской нефтью попадают под пристальное внимание датских властей при проходе через Балтийские проливы. При этом международное право гарантирует беспрепятственный проход судов. Россия исходит из того, что Дания это признаёт.
